Коу допустил, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики могут восстановить в 2022 году

ТАСС, 17 декабря. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть восстановлена в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в 2022 году. Такое мнение высказал глава World Athletics Себастьян Коу, комментарий которого приводит агентство DPA.

В ноябре конгресс World Athletics получил рекомендацию совета организации продлить отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по восстановлению статуса федерации.

"Мы приближаемся к концу. Временное отстранение ВФЛА может быть снято в следующем году, - сказал Коу. - Мы двигаемся в правильном направлении".

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.