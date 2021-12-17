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Футбол в Англии

"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" и одержал двухтысячную победу в истории чемпионатов Англии

Встреча завершилась со счетом 3:1
Диогу Жота ("Ливерпуль", слева) AP Photo/Jon Super
Описание
Диогу Жота ("Ливерпуль", слева)
© AP Photo/Jon Super

ТАСС, 17 декабря. "Ливерпуль" дома со счетом 3:1 обыграл "Ньюкасл" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Энфилд".

В составе победителей голы забили Диогу Жота (21-я минута), Мохаммед Салах (25) и Трент Александер-Арнольд (87). У "Ньюкасла" отличился Джонджо Шелви (7).

"Ливерпуль" одержал двухтысячную победу в истории высших дивизионов чемпионатов Англии, став первым клубом, который установил это достижение.

В матче не смогли принять участие игроки "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк, Кертис Джонс и Фабиньо, сдавшие перед игрой тесты на коронавирус с сомнительным результатом.

"Ливерпуль" занимает вторую строчку чемпионата Англии, подопечные Юргена Клоппа набрали 40 очков, "Ньюкасл" идет на 19-м месте с 10 очками. В следующем туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Тоттенхэмом" 19 декабря, "Ньюкасл в тот же день дома встретится с "Манчестер Сити".

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