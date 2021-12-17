"Миннесота" уступила "Баффало" в матче НХЛ. Капризов забросил одну шайбу

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе "Миннесоты" шайбы забросили Джон Меррил (11-я минута) и российский нападающий Кирилл Капризов (40). У "Баффало" отличились Дилан Козенс (29) и Марк Писик (53).

Капризов забросил 11-ю шайбу в текущем сезоне, всего на счету форварда 33 очка (11 шайб + 22 передачи) в 29 матчах. Его одноклубник Дмитрий Куликов отметился голевой передачей и набрал 13 очков (3+10) за 28 игр.

"Миннесота" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала 40 очков в 29 матчах. "Баффало" располагается на шестой строчке Атлантического дивизиона с 24 очками после 29 игр. В следующем матче "Миннесота" примет "Флориду", "Баффало" сыграет на выезде с "Питтсбургом", обе встречи состоятся 18 декабря.

В других матчах игрового дня "Каролина" обыграла "Детройт" (5:3), "Вегас" - "Нью-Джерси" (5:3), "Лос-Анджелес" - "Флориду" (4:1). Гол Валерия Ничушкина не спас "Колорадо" от поражения в игре против "Нэшвилла" (2:5), защитник "Монреаля" Александр Романов отметился результативным пасом в победной для команды встречи с "Филадельфией" (3:2, по буллитам). "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 обыграл "Бостон", ворота победителей защищал россиянин Семен Варламов, отразивший 40 бросков.