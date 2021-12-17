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Футбол в России

Паоло Ваноли подписал контракт со "Спартаком" до 2023 года

Соглашение включает опцию продления на один сезон
Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли EPA/Uwe Anspach
Описание
Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли
© EPA/Uwe Anspach

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Итальянец Паоло Ваноли подписал контракт с московским футбольным клубом "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В среду "Спартак" объявил об уходе с поста главного тренера команды португальца Руя Витории. Соглашение с 49-летним Ваноли рассчитано до конца сезона-2022/23. Также клуб может продлить контракт еще на один сезон.

Ваноли ранее работал в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии, английском "Челси" и итальянском "Интере".

В Тинькофф - Российской премьер-лиге красно-белые занимают девятое место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала турнира.

Теги
Российский футболВаноли, Паоло
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