Дзюдоистка Потапова стала лауреатом Паралимпийской спортивной премии 2021 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Четырехкратный бронзовый призер Игр дзюдоистка Виктория Потапова стала лауреатом спортивной премии 2021 года, вручаемой Международным паралимпийским комитетом (МПК). Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

В возрасте двух лет у Потаповой диагностировали злокачественную опухоль глаза, а к десяти годам она потеряла зрение. В 2017 году у дзюдоистки выявили очень редкую форму рака, она перенесла две операции, в ходе которых ей удалили верхнюю челюсть, часть костей носа, часть глазницы и все пораженные мягкие ткани. В 2021 году Потапова завоевала бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио.

"Традиционно после завершения Паралимпийских игр Международный паралимпийский комитет определяет лауреатов Паралимпийской спортивной премии, - сказал Рожков. - В этом году специальной наградой за мужество была отмечена наша дзюдоистка Виктория Потапова. Она наилучшим образом проявила себя на Паралимпийских играх в Токио, где завоевала свою четвертую Паралимпийскую бронзовую медаль".

"Когда я разговаривала с врачами, они посоветовали мне вести обычный образ жизни. Когда я это услышала, я подумала, почему я должна уйти из спорта? Спорт полезен для меня, поэтому я буду продолжать заниматься им. Мне не нужно думать о своей болезни, я просто должна жить", - приводит слова дзюдоистки пресс-служба МПК.

Потапова также является бронзовым призером Паралимпийских игр 2004, 2008 и 2012 годов.