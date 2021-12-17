Этап Кубка мира по фристайлу пройдет под Челябинском в феврале 2022 года

ЧЕЛЯБИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Международные соревнования в дисциплине "ски-кросс" пройдут на горнолыжном курорте "Солнечная долина" (Челябинская область) 26 и 27 февраля 2022 года. В новом сезоне спортсмены разыграют четыре комплекта наград, сообщает пресс-служба областного Минспорта.

"Мы рады вновь принимать этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" в "Солнечной долине". На Южном Урале любят зимние виды спорта, и мы ждем на этом турнире и постоянных болельщиков, для которых посещение этапов Кубка мира стало доброй традицией, и тех, кто только собирается познакомиться с миром ски-кросса", - заявил министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

По словам министра, в этом году спортсмены прибудут на челябинскую землю сразу после Олимпиады, и болельщики смогут увидеть триумфаторов Игр.

Для участников предстоящих соревнований готовят трассу, которая обеспечит безопасность, а также зрелищность заездов. Победителей этапа Кубка мира ждут не только фирменные медали, но и короны, изготовленные мастерами из Златоуста. В дни проведения этапа Кубка мира болельщиков ждет яркая развлекательная программа.

Горнолыжный курорт уже начал подготовку к проведению соревнований, идет строительство новой трассы, на которой российские спортсмены будут проходить предолимпийские сборы.