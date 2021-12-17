Мележиков: "Спартак" поддерживал бывшего тренера Виторию

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" всячески поддерживал бывшего главного тренера команды португальца Руя Виторию. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков.

В среду московский "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с Виторией. Он тренировал российский клуб с 24 мая. В пятницу клуб объявил о подписании контракта с итальянцем Паоло Ваноли.

"Клуб всегда объединен вокруг главного тренера. Со всей уверенностью могу сказать, что мы всячески поддерживали Руя Виторию и команду во всех аспектах, проговаривали все вопросы, которые были у команды. Что-то получалось, что-то нет, но говорить о том, что кто-то не поддерживал Руя, неверно", - сказал Мележиков.

Витории 51 год. До "Спартака" он возглавлял саудовский "Аль-Наср", где завершил работу в 2020 году. Ранее Витория тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).