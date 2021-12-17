Первая группа Паралимпийского комитета России прибудет в Пекин 23 февраля

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первая группа административного персонала российской паралимпийской команды прибудет на Паралимпийские игры в Пекин 23 февраля. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии паралимпийской команды на зимних Играх Павел Рожков.

"19 февраля МПК подтвердит соответствие российских спортсменов критериям для участия в Паралимпиаде в Пекине, включая выполнение требований по антидопинговому тестированию, 21 февраля состоится регистрация делегации на Паралимпийские игры. Первая группа административного персонала команды прибудет в Пекин 23 февраля, - рассказал Рожков. - 25 февраля состоится официальное открытие трех паралимпийских деревень - Чжанцзякоу, Янцинг, Пекин. В этот день в Пекин прибудет основная часть делегации России".

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года, на них будет разыграно 78 комплектов медалей в 6 видах - на два комплекта медалей меньше, чем на Играх в Пхенчхане. Сокращение медальных дисциплин произошло в сноуборде. В Играх ожидается участие 736 атлетов приблизительно из 50 стран.