Чемпионат мира по зимним видам спорта станет этапом подготовки россиян к Паралимпиаде

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по зимним видам спорта, который пройдет с 8 по 23 января в Лиллехаммере (Норвегия), станет важным этапом подготовки российской сборной к Паралимпиаде в Пекине. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии паралимпийской команды на зимних Играх Павел Рожков.

Как сообщил Рожков, до начала Паралимпийских игр еще пройдут международные турниры по керлингу на колясках, этапы кубка мира по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону и сноуборду. В настоящее время сборная по следж-хоккею выступает на международном турнире в Чехии, сборные по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и сноуборду находятся в Европе, где принимают участие в этапах Кубка мира.

Часть сборной по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с ПОДА проводит тренировочное мероприятие в подмосковном городе Пересвет в лыжном клубе чемпиона Олимпийских игр Александра Легкова, а сборная по горнолыжному спорту слепых в городе Магнитогорске Челябинской области.

Квалификационный период на Игры-2022 завершится 14 февраля 2022 года закрытием международного квалификационного рейтинга.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года, на них будет разыграно 78 комплектов медалей в 6 видах спорта. В соревнованиях примут участие 736 атлетов приблизительно из 50 стран.