Грузинский штангист Талахадзе с мировым рекордом выиграл чемпионат мира

ТАШКЕНТ, 17 декабря. /ТАСС/. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе побил мировой рекорд и стал чемпионом мира в весовой категории свыше 109 кг. Соревнования проходят в Ташкенте.

Спортсмен побил свой же мировой рекорд, установленный на Олимпийских играх в Токио. Его результат составил 492 кг (рывок - 225 кг, толчок - 267 кг). Результаты в обоих упражнениях также стали рекордными.

Второе место занял Вараздат Лалаян, показавший результат 457 кг (211+246), третьим с результатом 448 кг (205+243) стал Гор Минасян, оба спортсмена представляли Армению. Россиянин Алексей Ловчев расположился на пятой позиции (432; 201+231).

Последний раз Ловчев принимал участие в международном турнире осенью 2015 года, на чемпионате мира в американском Хьюстоне россиянин занял первое место, но спустя два месяца после возвращения на родину был отстранен от соревнований из-за подозрений в нарушениях антидопинговых правил. Ловчев отказывался признавать себя виновным и обратился за помощью к зарубежным юристам, однако в итоге был дисквалифицирован на четыре года, а его результат на последнем чемпионате мира был аннулирован. В июне 2021 года на чемпионате России в Ханты-Мансийске Ловчев занял первое место с результатом 424 кг (192+232).

Российская команда заняла 22-е место в общем зачете мирового первенства с тремя бронзовыми медалями. Обладателями наград стали Ольга Тё в весовой категории до 59 кг, Яна Сотиева (до 76 кг) и Зульфат Гараев (до 67 кг). Первыми в общем зачете стали спортсмены из Южной Кореи (четыре золота, одно серебро, две бронзы), далее расположились команды Узбекистана (2, 3, 0) и Таиланда (2, 2, 1).