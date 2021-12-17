Российские паралимпийцы завоевали 49 квот на Игры в Пекине

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены сумели завоевать 49 квот на предстоящие Паралимпийские игры в Пекине. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии паралимпийской команды на зимних Играх Павел Рожков.

Квалификационный период завершится 14 февраля 2022 года закрытием международного квалификационного рейтинга. Общее количество атлетов, завоевавших лицензии, - 69 из 75 потенциальных участников. Состав паралимпийской делегации Российской Федерации в Пекине может составить до 190 человек, из которых 75 - спортсмены.

Заключительные тренировочные сборы российских паралимпийцев перед Играми в Пекине пройдут на семи спортивных базах.

Тренировочные мероприятия в дисциплине "керлинг на колясках" пройдут в Хабаровске, в горнолыжном спорте спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) - в Южно-Сахалинске, в сноуборде спорта лиц с ПОДА - в Миассе (Челябинская область), в следж-хоккее - во Владивостоке, сборы по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых - в Семинском перевале (Республика Алтай), по горнолыжному спорту лиц с нарушением зрения - в горнолыжном центре "Банное" Магнитогорска (Челябинская область).

Сборная команда России по лыжным гонкам и биатлону ПОДА планирует заключительное тренировочное мероприятие в Италии с учетом необходимости прохождения подготовки в условиях среднегорья, приближенным к условиям Паралимпийских игр в Китае.