Российские тяжелоатлеты завоевали три медали на чемпионате мира

ТАШКЕНТ, 17 декабря. /ТАСС/. Сборная России по тяжелой атлетике завоевала три бронзовые медали на чемпионате мира. Турнир состоялся с 7 по 17 декабря в Ташкенте.

Российская команда заняла 22-е место в общем зачете мирового первенства. Обладателями бронзовых наград стали Ольга Тё в весовой категории до 59 кг, Яна Сотиева (76 кг) и Зульфат Гараев (67 кг). Первыми в общем зачете стали спортсмены из Южной Кореи (4 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые медали), далее расположились команды Узбекистана (2-3-0) и Таиланда (2-2-1).

В рамках чемпионата мира было разыграно 20 комплектов наград (в 10 весовых категориях у мужчин и женщин). Первоначально турнир должен был пройти в Перу, однако из-за пандемии коронавируса в сентябре Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение перенести соревнования в столицу Узбекистана.

За две недели до старта мирового первенства от участия в нем отказалась команда Китая, которая не захотела отбывать месячный карантин после возвращения с соревнований. Не приехали в Ташкент сборные ЮАР и Ботсваны, эпидемиологическая ситуация в этих странах обострилась в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.