Штангист Ловчев заявил, что очень рад спустя шесть лет вернуться на международный помост

ТАШКЕНТ, 17 декабря. /ТАСС/. Российский тяжелоатлет Алексей Ловчев, занявший пятое место на чемпионате мира в Ташкенте, очень рад спустя шесть лет вернуться на международный помост. Об этом Ловчев сообщил ТАСС.

Последний раз Ловчев принимал участие в международном турнире осенью 2015 года, на чемпионате мира в американском Хьюстоне россиянин занял первое место, но спустя два месяца после возвращения на родину был отстранен от соревнований из-за подозрений в нарушениях антидопинговых правил. Ловчев отказывался признавать себя виновным и обратился за помощью к зарубежным юристам, однако в итоге был дисквалифицирован на четыре года, а его результат на последнем чемпионате мира был аннулирован.

"Шесть лет прошло с того момента, как я последний раз выступал на международном старте, - сказал Ловчев. - Шесть лет дались мне непросто, было приличное количество серьезных травм, все это не могло пройти даром. Своим выступлением я недоволен, планировал потолкать побольше, так как у меня всегда толчок шел хорошо. Это мой первый серьезный старт, где толчок не задался".

Ловчев, набравший на чемпионате мира в сумме 432 кг (201+231), сумел использовать только один подход в толчке и три подхода в рывке. "Задачу, поставленную передо мной руководством, главным и личным тренерами, я здесь выполнил и попал в первую шестерку. И не травмировался при этом. Хотел сделать шесть подходов, но не получилось", - сказал спортсмен.

"Действительно, я еще подсознательно берегу себя, выполняя толчок, дело в том, что прооперированный локоть еще не до конца восстановился, - добавил Ловчев. - Хотя, по сравнению с недавним чемпионатом России, состояние его куда лучше. Процесс укрепления локтя длительный. Надеюсь, что на тренировках удастся потолкать еще больше, и на чемпионате Европы я постараюсь показать более высокий результат".

"Но в то же время я очень доволен тому, что удалось вернуться на международный помост, хочу поблагодарить свою семью и отца, который меня тренирует и благодаря которому я смог преодолеть длительный период отстранения и две серьезные травмы с операциями. Также огромное спасибо моим болельщикам, которые меня поддерживают. Я постараюсь оправдать их доверие на дальнейших стартах", - сказал спортсмен.