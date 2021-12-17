Самадов: штангист Ловчев на чемпионате Европы выступит лучше, чем на мировом первенстве

ТАШКЕНТ, 17 декабря. /ТАСС/. Российский тяжелоатлет Алексей Ловчев, занявший пятое место на чемпионате мира в Ташкенте, через четыре месяца на европейском первенстве в Софии должен выступить намного лучше. Такое мнение высказал ТАСС исполняющий обязанности главного тренера мужской сборной России Ибрагим Самадов.

32-летний Ловчев, набравший в сумме 432 (201+231) кг, сумел использовать только один подход в толчке и три - в рывке.

"Перед Ловчевым здесь не стояла задача занять очень высокое место, от спортсмена требовалось вернуться и просто спокойно выступить, - заметил Самадов. - Я доволен, в принципе, тем, как он выступил. Немного не сложилось в толчке, но не беда. Главное, что у парня есть силы и желание".

"Я думаю, что на следующем международном старте его выступление будет успешным. Он будет куда уверенней себя чувствовать на международном помосте, где не был долгие шесть лет. А задачу вернуться и нормально выступить он выполнил", - добавил тренер.

Последний раз Ловчев принимал участие в международном турнире осенью 2015 года, на чемпионате мира, который проходил в американском Хьюстоне, россиянин занял первое место, но спустя два месяца после возвращения на родину был отстранен от спорта из-за подозрений в нарушениях антидопинговых правил. Ловчев отказывался признавать себя виновным и обратился за помощью к зарубежным юристам, однако в итоге был дисквалифицирован на четыре года, а его результат на последнем чемпионате мира аннулирован.