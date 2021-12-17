Шесть несовершеннолетних российских атлетов являются кандидатами на участие в Паралимпиаде

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Шесть несовершеннолетних российских атлетов вошли в расширенный состав кандидатов на участие в Паралимпийских играх в Пекине. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии паралимпийской команды на зимних Играх Павел Рожков.

"В настоящее время в расширенном списке на Игры-2022 находится шесть несовершеннолетних спортсменов, три из которых получили именные приглашения на Паралимпиаду", - сообщил Рожков.