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Паралимпиада-2022 в Пекине

Шесть несовершеннолетних российских атлетов являются кандидатами на участие в Паралимпиаде

Трое из них получили именные приглашения на Игры в Пекине

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Шесть несовершеннолетних российских атлетов вошли в расширенный состав кандидатов на участие в Паралимпийских играх в Пекине. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии паралимпийской команды на зимних Играх Павел Рожков.

"В настоящее время в расширенном списке на Игры-2022 находится шесть несовершеннолетних спортсменов, три из которых получили именные приглашения на Паралимпиаду", - сообщил Рожков.

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Паралимпиада-2022 в Пекине
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