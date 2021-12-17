Вдовин: включение скейтбординга в программу Олимпиад омолодит их и увеличит популярность

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Включение скейтбординга в программу летних Олимпийских игр омолодит их и увеличит популярность. Таким мнением с ТАСС поделился в пятницу президент Федерации скейтбординга России и посол World Skate в странах СНГ Илья Вдовин.

Ранее в декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил включить в программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе скалолазание, серфинг и скейтбординг, учитывая их успешность при проведении Олимпиады в Токио в 2021 году. В 2024-м на летних Играх в Париже скейтбординг будет включен в число дополнительных к 28 основным видам спорта.

"Мы понимаем, что аудитория многих видов спорта ограничивается теми, кто ими занимается, а скейтбординг сейчас везде - в мире моды, в "Инстаграме", в "Тиктоке". Это такая субкультура, которая распространена по всему миру. Виды спорта, которые многие другие страны пытаются ввести, - ограничены. У нас сегодня здесь был тренер из Мьянмы, тренер из Йемена, строитель скейтпарков Палестины. Нет на карте места, где не было бы скейтбординга", - сказал Вдовин.

Он отметил, что трое представителей этого вида спорта вошли в десятку атлетов Олимпиады в Токио с самым большим охватом аудитории в социальных сетях. "Это скейтбордисты - две девочки и один мальчик - с совокупной аудиторией 210 млн человек. Международный олимпийский комитет думает о спонсорах, о том, что эту молодежную аудиторию немного упустил в какой-то момент", - сказал собеседник ТАСС.

В Нижнем Новгороде в декабре проходит первый международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и первый Международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных молодежных субкультур. Спортсмены соревнуются в одном из павильонов Нижегородской ярмарки, возведенном к 800-летию Нижнего Новгорода, которое празднуется в 2021 году.