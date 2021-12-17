Российские паралимпийцы вернутся с Игр в Пекине 14 марта

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сборная России вернется с Паралимпиады в Пекине 14 марта. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии паралимпийской команды на зимних Играх Павел Рожков.

"25 февраля состоится прилет основной части делегации России в Пекин, планируется организовать чартерный рейс из Владивостока для команд по хоккею-следж, горнолыжному спорту ПОДА, лыжным гонкам и биатлону ФСС, вылет остальных частей делегации планируется через Москву 24 февраля. Единым рейсом наша команда вернется в Москву 14 марта", - рассказал Рожков.

"Основная проблема, которая в настоящее время сложилась по организации перелета в Пекине, заключается в отсутствии официального регулярного авиасообщения между Россией и Пекином в открытой продаже, что не позволяет обеспечить перелет большей части делегации на Паралимпийские игры и обратно, - рассказал Рожков. - Данному вопросу было уделено отдельное внимание на заседании организационного комитета по подготовке спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм по председательством Дмитрия Чернышенко 23 ноября".

"ПКР в настоящее время прорабатывает с "Аэрофлотом" возможность перевозки части паралимпийской команды грузопассажирскими прямыми рейсами Москва - Пекин и Пекин - Москва, согласование по которым требуется со стороны КНР", - рассказал Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.