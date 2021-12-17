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Фигурное катание

Глава федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сихарулидзе рассказал о своих задачах

Сихарулидзе был избран на пост главы организации в пятницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Новый президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе уверен, что организация справится с поставленными перед ней большими задачами. Об этом он заявил журналистам.

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Сихарулидзе был единогласно избран на пост главы в пятницу на безальтернативной основе.

"Наверное, разумно прорабатывать программу совместно с нашими тренерами, нашими специалистами, потому что они в ежедневном режиме сталкиваются с тренировочным процессом, у них колоссальный опыт и знания, и очень важно использовать их знания для того, чтобы в том числе и разработать саму программу", - сказал Сихуралидзе.

"Задачи стоят большие, работы предстоит много, но я уверен, что вместе с комитетом по физической культуре и спорту, вместе с нашими специалистами и тренерами мы справимся", - отметил он.

Сихарулидзе 45 лет, он стал олимпийским чемпионом в 2002 году в паре с Еленой Бережной.

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