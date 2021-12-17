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Паралимпийский комитет России получит экипировку сборной на Игры в Пекине до 15 января

Комплекты формы состоят из 23 предметов
© Пресс-служба компании Forward

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Официальная экипировка для участия российской сборной в Паралимпиаде в Пекине поступит в Паралимпийский комитет России не позднее 15 января. Об этом журналистам сообщил Виталий Цыганков, генеральный директор официального экипировщика паралимпийской сборной России компании Forward.

"В настоящий момент на склад уже отгружено порядка 80 процентов всей экипировки команды, комплекты состоят из 23 предметов, - рассказал Цыганков. - Со следующей недели мы начинаем поставку экипировки, которая должна быть передана ПКР до 15 января. Думаю, это может произойти и с опережением графика".

Экипировка паралимпийской команды выполнена в цветах российского флага и соответствует требованиям по решению Спортивного арбитражного суда: обозначение "Нейтральный атлет из России", аббревиатура RPC (Паралимпийский комитет России) и эмблема Паралимпийского комитета России, включающая в себя российский триколор.

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