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Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Щеголев стал серебряным призером чемпионата мира на короткой воде

Первое место занял представитель Южной Кореи

ТАСС, 17 декабря. Российский пловец Александр Щеголев стал серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м вольным стилем. Соревнования проходят в Абу-Даби.

Первое место занял представитель Южной Кореи Хван Сон У с результатом 1 минута 41,60 секунды. Щеголев отстал от победителя на 0,03 секунды. Тройку лидеров замкнул литовец Данас Рапшис, преодолевший дистанцию за 1 минуту 41,73 секунды.

Щеголеву 19 лет, он является двукратным чемпионом Европы.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится 21 декабря.

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