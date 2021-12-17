Россиянин Щеголев стал серебряным призером чемпионата мира на короткой воде

ТАСС, 17 декабря. Российский пловец Александр Щеголев стал серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м вольным стилем. Соревнования проходят в Абу-Даби.

Первое место занял представитель Южной Кореи Хван Сон У с результатом 1 минута 41,60 секунды. Щеголев отстал от победителя на 0,03 секунды. Тройку лидеров замкнул литовец Данас Рапшис, преодолевший дистанцию за 1 минуту 41,73 секунды.

Щеголеву 19 лет, он является двукратным чемпионом Европы.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится 21 декабря.