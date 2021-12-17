Драчев: выступление мужской сборной России по биатлону внушает оптимизм перед Олимпиадой

МОСКВА. 17 декабря. /ТАСС/. Результаты мужской сборной России на этапах Кубка мира внушают оптимизм перед Олимпийскими играми в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира, бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Латыпов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону во Франции

Ранее в пятницу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира во французском Анси российский биатлонист Эдуард Латыпов не допустил промахов на огневых рубежах и занял второе место, уступив норвежцу Йоханнесу Бё. Отставание Латыпова от победителя составило 7,2 секунды. Россиянин Карим Халили финишировал 11-м (отставание 48,2 секунды; 1 промах), Александр Логинов - 12-м (+49,1; 1), Александр Поварницын - 14-м (+52,3; 0), Даниил Серохвостов - 18-м (+58,8; 1), Василий Томшин - 25-м (+1.14,2; 1).

"Мужская команда однозначно внушает оптимизм перед Олимпиадой, но еще все-таки будет небольшой сбор, январские этапы и только потом Олимпийские игры. Надо смотреть на их форму не сейчас, а ближе к окончанию январских этапов, и там уже будет понятно, насколько они готовы к Играм", - сказал Драчев.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.