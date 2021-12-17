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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России стала третьей в эстафете на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Соревнования проходят в Абу-Даби

ТАСС, 17 декабря. Россияне Мария Каменева, Арина Суркова, Владимир Морозов и Андрей Минаков выиграли бронзовую медаль чемпионата мира по плаванию на короткой воде в смешанной эстафете вольным стилем на дистанции 4x50 м. Соревнования проходят в Абу-Даби.

Первое место заняли спортсмены из Канады, преодолевшие дистанцию за 1 минуту 28,55 секунды. Вторыми стали нидерландские пловцы, отставшие от лидеров на 0,06 секунды. Россияне показали результат 1 минута 28,97 секунды.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на мировом первенстве российские спортсмены представляют Всероссийскую федерацию плавания (ВФП).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится 21 декабря.

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