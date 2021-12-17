УНИКС победил "Жальгирис" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 17 декабря. Российский баскетбольный клуб УНИКС со счетом 66:53 обыграл литовский "Жальгирис" в матче Евролиги. Встреча прошла в Казани в присутствии 1 831 зрителя.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Марио Хезоня, набравший 20 очков. У "Жальгириса" больше всех очков на счету Марека Блажевича и Яниса Стрелниекса (по 9).

УНИКС располагается на четвертом месте в турнирной таблице с 10 победами и шестью поражениями. "Жальгирис" занимает последнее, 18-е место с тремя победами и 13 поражениями.

В следующем матче УНИКС на выезде сыграет с испанской "Барселоной" 22 декабря, "Жальгирис" в этот же день примет итальянский "Милан".