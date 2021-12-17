Сборная Франции стала первым финалистом женского чемпионата мира по гандболу

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 17 декабря. /ТАСС/. Сборная Франции победила команду Дании со счетом 23:22 в полуфинальном матче женского чемпионата мира по гандболу. Соревнования проходят в Испании.

В финале француженки встретятся с победителем матча Норвегия - Испания, который состоится позднее в пятницу (начало в 22:30 мск). Финал и матч за третье место пройдут 19 декабря.

Сборная Франции побеждала на чемпионатах мира в 2003 и 2017 годах, трижды становилась второй (1999, 2009, 2011). Также французская команда завоевала золотые медали на Олимпиаде в Токио и стала серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро, является чемпионом Европы 2018 года.

Сборная России завершила выступление на турнире, проиграв на стадии четвертьфинала норвежкам (28:34).

На чемпионате мира 2019 года победу одержала сборная Нидерландов. Сборная России выигрывала турнир в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах.