Нападающий клуба НХЛ "Торонто" Таварес включен в ковид-протокол

ТАСС, 17 декабря. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Джон Таварес помещен в ковид-протокол. Об этом сообщает пресс-служба "Торонто".

Также в протокол был включен Александр Керфут. Сообщается, что из соображений безопасности пятничная тренировка команды в Ванкувере была отменена. Игроки "Торонто" пройдут дополнительное тестирование. Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Матч "Торонто" с "Ванкувером" запланирован на 19 декабря. "Торонто" с 42 очками после 30 игр занимает второе место в Атлантическом дивизионе, "Ванкувер" идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе, после 31 матча у команды 30 очков.

Таваресу 31 год. В текущем сезоне он провел за "Торонто" 29 игр, забросил 13 шайб и отдал 19 результативных передач. Керфуту 27 лет, в сезоне-2021/22 он провел 30 игр, в которых забросил четыре шайбы и отдал 12 результативных передач.