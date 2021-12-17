Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший посетил международный турнир в Караганде

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс - младший в качестве почетного гостя посетил в Караганде 37-й международный турнир памяти заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова. Об этом ТАСС рассказали организаторы турнира.

В 2021 году турнир посвящен 30-летию независимости Республики Казахстан. Соревнования стартовали в Центре бокса имени Серика Сапиева в пятницу и продлятся до 21 декабря. В них участвуют боксеры из России, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Китая, и Казахстана. В разные годы победителями турнира становились олимпийский чемпион Василий Жиров, серебряный призер Олимпиады и действующий чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Геннадий Головкин. В соревнованиях принимают участие 110 участников.

Помимо Джонса-младшего, в церемонии открытия принимали участие кинорежиссер и сценарист Олег Степченко, а также лучший футболист Европы 1986 года Игорь Беланов.

"Гости посетили теннисный центр в Караганде, где Рой Джонс - младший поиграл немного в теннис. С ним встретились его фанаты, которым он не отказал в автографах. Рой уже в третий раз в Караганде, и он сказал, что ему нравится здесь все больше и больше, поэтому он приедет сюда еще. В конце открытия Рой спел три свои песни", - сообщил собеседник агентства.