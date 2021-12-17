Федун: Россия является футбольным лилипутом

ТАСС, 17 декабря. Россия не может считать себя футбольным грандом по причине отсутствия материальной базы для развития детско-юношеского футбола. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун.

"Как так, когда Россия, имея 140 млн населения, занимает 34-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) среди сборных? Надо понимать, что наша страна является, пусть для кого-то это обидно звучит, футбольным лилипутом, - сказал Федун. - У нас хороший футбол, но маленький. А без расширения массовой базы для детского футбола сложно рассчитывать на успехи".

Сборная России не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, заняв второе место в турнирной таблице группы H отборочного турнира. Чтобы попасть в финальную часть мирового первенства подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах. Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта. Победитель встречи встретится 29 марта с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.