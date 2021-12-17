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ATP

В Сербии сделали памятную марку в честь первой ракетки мира Джоковича

Национальная почтовая служба страны отметила не только спортивные достижения теннисиста, но и его общественную деятельность
Новак Джокович EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 17 декабря. Почта Сербии представила памятную марку, выпущенную в честь первой ракетки мира теннисиста Новака Джоковича. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Для почтовой службы Сербии большая честь представить филателистическое издание, посвященное нашему лучшему спортсмену всех времен, в году, который является самым важным для карьеры Новака Джоковича, - приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности директора Почты Сербии Зорана Джорджевича. - Почта как национальное учреждение соответствующим образом выражает признание и благодарность государства Джоковичу за его спортивные достижения и за все, что он делает в рамках своей общественной и гуманитарной деятельности на благо граждан нашей страны и ее репутации в мире".

Джокович присутствовал на презентации марки. "Спасибо Почте Сербии за эту инициативу, которую я воспринимаю как попытку возродить традицию написания писем и открыток, и я рад, что могу внести свой вклад в это, - сказал теннисист. - Наш фонд ежедневно получает множество писем от детей и их учителей со всей Сербии, которым нужна помощь и поддержка в раннем развитии и обучении. Мы стремимся к тому, чтобы в следующие 10 лет каждый ребенок в Сербии имел доступ к детскому саду и имел условия для мечты и реализации своих мечтаний. Вместе мы постараемся достичь результатов как можно скорее, и мы рады, что в этом к нам присоединяется все больше партнеров, в том числе Почта Сербии".

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Теги
Джокович, НовакATP
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