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Футбол в Германии
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Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по голам в чемпионате Германии за календарный год

На счету польского нападающего 43 гола
Джамаль Мусиала и Роберт Левандовский ("Бавария") EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
Описание
Джамаль Мусиала и Роберт Левандовский ("Бавария")
© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

ТАСС, 18 декабря. Футбольный клуб "Бавария" со счетом 4:0 победил "Вольфсбург" в матче 17-го тура тура чемпионата Германии. Встреча прошла на "Альянц-Арене" в Мюнхене.

Забитыми мячами отличились Томас Мюллер (7-я минута), Дайо Упамекано (57), Лерой Сане (59) и Роберт Левандовский (87). Польский нападающий забил 43-й мяч в нынешнем календарном году, побив рекорд Герда Мюллера (42 гола) в чемпионате страны, который держался с 1972 года.

Мюнхенский клуб провел последний матч в нынешнем году. 33-летний Левандовский в нынешнем сезоне забил 19 голов и отдал голевую передачу в 17 матчах чемпионата Германии. 

"Бавария" одержала пятую победу подряд в нынешнем сезоне первенства страны и располагается на первой строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. "Вольфсбург" занимает 12-е место в таблице с 20 очками.

В следующем матче "Бавария" примет "Боруссию" из Мёнхенгладбаха 7 января, "Вольфсбург" в гостях сыграет с "Бохумом" 9 января.

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