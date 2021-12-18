Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею не планируют сокращать вместимость арен

ТАСС, 18 декабря. Организаторы хоккейного чемпионата мира среди молодежных команд в Канаде не планируют сокращать вместимость трибун во время матчей. Об этом сообщил вице-президент Хоккейной ассоциации Канады Дин Макинтош, комментарий которого приводит телеканал CBC.

Ранее власти Онтарио решили сократить допустимое число зрителей на трибунах во время спортивных соревнований до 50%. "Монреаль" провел в пятницу матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии" (3:2 Б) при пустых трибунах.

"Мы каждый день находимся на связи с властями провинции Альберта и местными органами здравоохранения, - сказал Макинтош. - Они анализируют ситуацию в других провинциях. Мы проводим обсуждения, но на данный момент ничего другого не имеем. Сейчас у нас нет планов по сокращению вместимости арен. Мы работаем по плану, согласно которому турнир пройдет при полных трибунах".

По его словам, на чемпионат мира продано около 90% билетов. Команды прибыли для участия в турнире на этой неделе и помещены на карантин. Перед отъездом в Канаду каждый игрок и член персонала должны были сдать по два теста, которые показали бы отрицательный результат. Также они проверяются на коронавирус каждый день после прибытия. Игрокам с отрицательными результатами тестов будет позволено выйти на лед в субботу, когда начнутся товарищеские матчи в преддверии соревнования.

Молодежный чемпионат мира в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире пройдет с 26 декабря по 5 января. Российская команда начнет выступление 27 декабря матчем со сборной Швеции.