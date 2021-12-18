Тренер "Тоттенхэма" Конте вынужден заменять игроков манекенами на тренировках

ТАСС, 18 декабря. Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Антонио Конте вынужден использовать манекены на тренировках из-за большого количества заболевших коронавирусом игроков. Комментарий специалиста приводит британская газета Daily Mail.

Ранее сообщалось, что девять игроков "Тоттенхэма", а также несколько сотрудников клуба заразились коронавирусом. Был отменен матч Лиги конференций с французским "Ренном", который должен был пройти на прошлой неделе, и перенесена встреча чемпионата Англии с "Лестером", запланированная на четверг.

"Три дня у нас не было тренировок, а затем мы провели занятие с 12 футболистами, - сказал Конте. - Было довольно нелегко проводить тренировку в таких условиях. Обычно нужно 20 игроков, и мне пришлось задействовать манекены. Но это, конечно, совсем не то".

Следующий матч "Тоттенхэм" проведет 19 декабря против "Ливерпуля" в чемпионате Англии. Лондонский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков после 14 игр.