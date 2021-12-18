"Вашингтон" победил "Виннипег". Овечкин набрал очки в седьмом матче подряд в НХЛ

ТАСС, 18 декабря. "Вашингтон" выиграл в гостях у "Виннипега" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вашингтона" заброшенными шайбами отметились Бретт Лисон (24-я минута), Даниэль Спронг (29), Конор Шири (49), Майкл Сгарбосса (58) и россиянин Александр Овечкин (60). У "Виннипега" отличились Бренден Диллон (25) и Джош Морисси (43).

Овечкин забросил 22-ю шайбу в нынешнем сезоне, он набрал очки в седьмой встрече подряд. Его одноклубник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями, нападающий Евгений Кузнецов пропускал встречу из-за болезни, вратарь Илья Самсонов остался в запасе. Форвард "Виннипега" Евгений Свечников не набрал очков. Шведский хоккеист "Вашингтона" Никлас Бэкстрём, в прошлой встрече впервые вышедший на лед в сезоне после травмы, оказался в ковид-протоколе и пропустил встречу.

Перед матчем с поста главного тренера "Виннипега" был уволен Пол Морис, его обязанности исполнял Дэйв Лаури, отец нападающего команды Адама Лаури. За всю историю НХЛ с момента расширения состава участников до 12 клубов в сезоне-1967/68 ранее только дважды отец возглавлял команду, в которой играл его сын, - Берни и Дэнни Джеффрион ("Монреаль", 1979/80) и Билл и Кевин Дайнин ("Филадельфия", 1991/92). 54-летний Морис возглавлял команду с 2014 года.

"Вашингтон" вышел на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 43 очка в 30 матчах. "Виннипег" с 31 очком после 29 игр идет пятым в Центральном дивизионе.

В следующем матче "Вашингтон" сыграет дома против "Лос-Анджелеса" 20 декабря, "Виннипег" днем ранее примет "Сент-Луис".