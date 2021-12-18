Восстановление хоккеиста "Оттавы" Зайцева займет до двух месяцев

ТАСС, 18 декабря. Восстановление российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Никиты Зайцева от травмы займет до двух месяцев. Об этом спортсмен сообщил газете "Спорт-Экспресс".

Зайцев получил повреждение в пятницу в гостевом матче против "Тампы" (1:2).

"Перелом [ноги]. Но, наверное, точный диагноз должны назвать в клубе, пока понятно, что какое-то время пропущу, - сказал Зайцев. - Два месяца? Может быть, и меньше, сейчас начнется период реабилитации, восстановления".

Зайцев пока не уверен, получится ли у него отправиться на Олимпиаду в случае участия хоккеистов из НХЛ. "Опять же, ничего определенного сказать нельзя. Мы сейчас в Тампе, скоро вернемся домой, тогда будет больше информации", - добавил защитник.

Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.