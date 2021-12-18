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НХЛ

Восстановление хоккеиста "Оттавы" Зайцева займет до двух месяцев

По предварительной информации, у защитника диагностирован перелом ноги
Никита Зайцев ("Оттава") AP Photo/Jae C. Hong
Описание
Никита Зайцев ("Оттава")
© AP Photo/Jae C. Hong

ТАСС, 18 декабря. Восстановление российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Никиты Зайцева от травмы займет до двух месяцев. Об этом спортсмен сообщил газете "Спорт-Экспресс".

Зайцев получил повреждение в пятницу в гостевом матче против "Тампы" (1:2).

"Перелом [ноги]. Но, наверное, точный диагноз должны назвать в клубе, пока понятно, что какое-то время пропущу, - сказал Зайцев. - Два месяца? Может быть, и меньше, сейчас начнется период реабилитации, восстановления".

Зайцев пока не уверен, получится ли у него отправиться на Олимпиаду в случае участия хоккеистов из НХЛ. "Опять же, ничего определенного сказать нельзя. Мы сейчас в Тампе, скоро вернемся домой, тогда будет больше информации", - добавил защитник.

Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.

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