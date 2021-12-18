Зайцев считает, что регулярный чемпионат НХЛ не остановят из-за коронавируса

ТАСС, 18 декабря. Российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев считает, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будет остановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал газете "Спорт-Экспресс".

Из-за вспышки коронавируса на этой неделе на неопределенный срок было отложено несколько матчей: в пятницу была перенесена встреча между "Монреалем" и "Бостоном", также были отложены игры "Миннесоты" с "Каролиной" и "Флоридой", "Колорадо" с "Тампой" и "Калгари" с "Коламбусом".

"Остановят ли чемпионат? Уверен, что нет, - заявил Зайцев. - И прежняя пауза серьезно ударила по финансовому положению лиги, на новый перерыв никто не готов. Трудные времена будут у всех команд, но вряд ли турнир прервут".

Всего в текущем сезоне из-за коронавируса были перенесены 20 матчей НХЛ.