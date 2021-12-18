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НХЛ

Зайцев считает, что регулярный чемпионат НХЛ не остановят из-за коронавируса

По мнению защитника, пауза серьезно ударит по финансовому положению лиги

ТАСС, 18 декабря. Российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев считает, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будет остановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал газете "Спорт-Экспресс".

Из-за вспышки коронавируса на этой неделе на неопределенный срок было отложено несколько матчей: в пятницу была перенесена встреча между "Монреалем" и "Бостоном", также были отложены игры "Миннесоты" с "Каролиной" и "Флоридой", "Колорадо" с "Тампой" и "Калгари" с "Коламбусом".

"Остановят ли чемпионат? Уверен, что нет, - заявил Зайцев. - И прежняя пауза серьезно ударила по финансовому положению лиги, на новый перерыв никто не готов. Трудные времена будут у всех команд, но вряд ли турнир прервут".

Всего в текущем сезоне из-за коронавируса были перенесены 20 матчей НХЛ.

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