Энберт: травма фигуристки Косторной перед чемпионатом России стала большим ударом для нее

ТАСС, 18 декабря. Травма кисти действующей чемпионки Европы Алены Косторной стала большим ударом для фигуристки. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал серебряный призер Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях и бронзовый призер чемпионата мира в соревнованиях спортивных пар Александр Энберт.

В понедельник стало известно, что спортсменка пропустит чемпионат России из-за повреждения.

"Алене просто здоровья! Чтобы она восстановилась и успела провести сезон так, как хотела. Даже сложно представить, насколько обидно получить такую серьезную травму перед Олимпиадой, - сказал Энберт. - Это большой удар для Алены".

Косторной 18 лет, она является действующей чемпионкой Европы (2020), в 2021 году чемпионат не проводился из-за сложной эпидемиологической обстановки. Также на счету фигуристки победа в финале Гран-при сезона-2019/20. В текущем сезоне она стала второй на этапе во Франции и третьей - на этапе в Канаде.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря.