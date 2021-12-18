Энберт считает, что фигурист Игнатов является одним из претендентов на олимпийские путевки

ТАСС, 18 декабря. Российский фигурист Макар Игнатов является одним из претендентов на получение путевки на Олимпийские игры в Пекине. Такое мнение высказал серебряный призер Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях и бронзовый призер чемпионата мира в соревнованиях спортивных пар Александр Энберт, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Макар [Игнатов] мне нравится. Становится лучше, прибавляет. Он стал делать нужные вещи в нужный момент, по сравнению с прошлым годом парень вырос. Есть над чем работать, но по Гран-при мне запомнился конкретно Макар", - сказал Энберт.

Игнатову 21 год, в прошлом сезоне он занял второе место на чемпионате России, в текущем году Игнатов занял четвертые места на этапе Гран-при в Японии и Канаде.

Первые две путевки на Олимпиаду будут распределены согласно результатам чемпионата России, обладатель третьей путевки станет известен после решения тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России.

Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.