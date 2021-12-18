Сборная Финляндии по хоккею обыграла канадцев в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Канады со счетом 4:1 в матче Кубка Первого канала. Встреча прошла в Москве.

В составе финнов дубль оформил Йере Карьялайнен (1, 5-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Маркус Гранлунд (49) и Маркус Ненонен (58). У канадцев отличился Ландон Ферраро (30).

В следующем матче финны встретятся со сборной России 19 декабря, канадцы провели заключительную игру на турнире.

Сборная Канады использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги поехать в Пекин. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура. Турнир завершится в воскресенье.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне и финны по девять раз выигрывали турнир, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.