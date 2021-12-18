Сборная Финляндии по хоккею обыграла канадцев в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Канады со счетом 4:1 в матче Кубка Первого канала. Встреча прошла в Москве.
В составе финнов дубль оформил Йере Карьялайнен (1, 5-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Маркус Гранлунд (49) и Маркус Ненонен (58). У канадцев отличился Ландон Ферраро (30).
В следующем матче финны встретятся со сборной России 19 декабря, канадцы провели заключительную игру на турнире.
Сборная Канады использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги поехать в Пекин. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура. Турнир завершится в воскресенье.
Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне и финны по девять раз выигрывали турнир, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|6
|2
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|7-3
|5
|3
|Канада
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-9
|3
|4
|Чехия
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|2-3
|1
|5
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-4
|0
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Швеция
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|12-8
|9
|Финляндия
|4
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|11-7
|8
|Россия
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|8-9
|6
|Чехия
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|7-16
|1