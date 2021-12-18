Найт: тренеры сборной Канады сказали игрокам КХЛ готовиться к возможному участию в Играх

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Канады по хоккею призвал игроков Континентальной хоккейной лиги быть готовыми к возможному участию в Олимпиаде в Пекине. Об этом журналистам рассказал нападающий канадцев и клуба КХЛ "Авангард" Корбэн Найт.

Согласно договору с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея, игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в Олимпиаде. По условиям соглашения НХЛ может отказаться отпускать хоккеистов в Пекин в случае ухудшения ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн сообщил, что окончательное решение примет профсоюз игроков лиги.

"Понятно, что ситуация с участием НХЛ подвисшая, - сказал Найт. - Тренеры сказали быть готовыми. Если нас позовут, то мы будем все готовы к Олимпиаде, и это очень захватывающее событие".

Сборная Канады принимает участие во втором этапе Евротура - Кубке Первого канала. Канадцы используют турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков НХЛ поехать в Пекин. На Кубке Первого канала сборная Канады победила шведов (3:1) и проиграла командам России (3:4) и Финляндии (1:4).