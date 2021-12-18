Билялов будет защищать ворота сборной России в матче Кубка Первого канала с чехами

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче Кубка Первого канала с чехами. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Встреча состоится в субботу на "ЦСКА-Арене" в Москве и начнется в 15:30 мск. В двух первых матчах Кубка Первого канала с канадцами (4:3) и шведами (1:0) ворота российской команды защищал Иван Федотов.

В первой пятерке сборной России на лед выйдут нападающие Никита Гусев, Вадим Шипачев, Михаил Григоренко, защитники Семен Чистяков и Александр Никишин. Во второй пятерке сыграют Владислав Каменев, Александр Кадейкин, Арсений Грицюк, Егор Яковлев, Артем Минулин, в третьей - Даниил Вовченко, Артем Анисимов, Егор Коршков, Сергей Телегин, Алексей Марченко, в четвертой - Эмиль Галимов, Иван Морозов, Владимир Ткачев, Артур Каюмов, Александр Елесин.

Сборная России с шестью очками после двух игр возглавляет турнирную таблицу Кубка Первого канала. Чехи в стартовой встрече турнира по буллитам проиграли финнам со счетом 2:3 и с одним очком располагаются на четвертой строчке.