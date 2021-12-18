Доун: сборная Канады по хоккею выступила в оптимальном составе на Кубке Первого канала

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею собрала всех сильнейших доступных игроков для участия во втором этапе Евротура - Кубке Первого канала. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер канадской команды Шейн Доун.

Сборная Канады завершила выступление на этапе хоккейного евротура, уступив в последнем матче команде Финляндии со счетом 1:4. Также канадцы проиграли россиянам (3:4) и победили шведов (3:1).

"Канадская команда играла хорошо. Да, мы не можем быть рады поражениям, но мы собрали игроков, которые никогда раньше не играли вместе, они потренировались один день и начали играть. По большей части, показывали неплохую игру - играли так, как мы хотели. Дай нам еще несколько игр, мы смогли бы еще наладить взаимодействие", - сказал Доун.

"Из тех игроков, что были нам доступны, мы собрали оптимальный состав. Очевидно, что из-за ковида собрать команду стало сложнее, но в то же время мы получили возможность посмотреть на игроков", - добавил генеральный менеджер.

Сборная Канады использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги поехать в Пекин. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура. Турнир завершится в воскресенье.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне и финны по девять раз выигрывали турнир, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.