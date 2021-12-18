Рубашко: заседание общего собрания РПЛ состоится 22 декабря

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Заседание общего собрания клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 22 декабря. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

"22 декабря пройдет общее собрание премьер-лиги", - сказал Рубашко.

Предыдущее заседание общего собрания РПЛ состоялось 22 ноября. На декабрьском заседании будут подведены итоги 2021 года. Также клубы должны обсудить перенос 22-го тура РПЛ перед матчами сборной России в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года. Сроки, на которые будут перенесены игры с 19-20 марта, пока не определены.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Для попадания на мировое первенство в Катаре команде предстоит принять участие в раунде плей-офф квалификации и обыграть двух соперников - команду Польши и, в случае победы в первой игре, сильнейшего в противостоянии сборных Швеции и Чехии. Обе игры россияне проведут дома, полуфинал состоится 24 марта, финал раунда плей-офф отбора на чемпионат мира - 29 марта.