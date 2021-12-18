Российский лыжник Ретивых стал шестым в спринте на этапе Кубка мире в Дрездене

ТАСС, 18 декабря. Российский лыжник Глеб Ретивых занял шестое место в спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Дрездене.

Победу одержал норвежец Ховар Тёугбёль, преодолевший дистанцию за 2 минуты 15,02 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание - 0,15 секунды), тройку замкнул француз Люка Шанава (+0,68). Ретивых проиграл победителю 4,86 секунды.

Россиянин Александр Терентьев выбыл на стадии полуфинала, действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов не смог пройти квалификацию.

В женских соревнованиях победительницей стала шведка Майя Дальквист (2.33,36), второе место заняла ее соотечественница Йонна Сундлинг (+0,43), третье - словенка Анамария Лампич (+0,64). Россиянка Христина Мацокина выбыла в четвертьфинале, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева и Анна Грухвина не сумели преодолеть квалификацию.

Этап Кубка мира в Дрездене завершится в воскресенье.