Кирпичникова завоевала серебро на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

ТАСС, 18 декабря. Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла второе место в заплыве на 800 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Абу-Даби

Россиянка преодолела дистанцию за 8 минут 6,44 секунды. Первой стала китаянка Бенцзе Ли (8.2,90 секунды). Тройку призеров замкнула представительница Италии Симона Куадарелла (8.7,99 секунды).

Кирпичниковой 21 год, она является трехкратной чемпионкой Европы по плаванию на короткой воде. Также россиянка является двукратной вице-чемпионкой и бронзовым призером чемпионатов Европы.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится 21 декабря.