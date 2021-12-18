{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Арабский может стать пятым официальным языком ФИФА

18 декабря отмечается Международный день арабского языка в ООН

ТАСС, 18 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) может сделать арабский пятым официальным языком организации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

В настоящее время официальным языками ФИФА являются английский, французский, немецкий и испанский.

"Сегодня отмечается Международный день арабского языка в ООН. В знак признания важности арабского языка, на котором говорят не только 450 миллионов человек, проживающих в более чем 20 арабоязычных странах, но и миллионы арабов по всему миру, президент ФИФА предложит, чтобы арабский язык стал официальным языком ФИФА", - говорится в сообщении пресс-службы.

С 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. Это будет первый чемпионат мира на территории арабоязычной страны.

Теги
Мировой футбол
Летние олимпийские виды спорта
Скейтбордистка Маричева заявила, что сделает все для попадания на Олимпиаду 2024 года
По словам спортсменки, с каждым годом конкуренция в виде спорта растет
Читать полностью