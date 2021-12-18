Арабский может стать пятым официальным языком ФИФА

ТАСС, 18 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) может сделать арабский пятым официальным языком организации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

В настоящее время официальным языками ФИФА являются английский, французский, немецкий и испанский.

"Сегодня отмечается Международный день арабского языка в ООН. В знак признания важности арабского языка, на котором говорят не только 450 миллионов человек, проживающих в более чем 20 арабоязычных странах, но и миллионы арабов по всему миру, президент ФИФА предложит, чтобы арабский язык стал официальным языком ФИФА", - говорится в сообщении пресс-службы.

С 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. Это будет первый чемпионат мира на территории арабоязычной страны.