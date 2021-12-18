Скейтбордистка Маричева заявила, что сделает все для попадания на Олимпиаду 2024 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка России скейтбордистка Ксения Маричева планирует попасть на летние Олимпийские игры в Париже. Об этом она сообщила ТАСС.

Скалолазание, серфинг и скейтбординг дебютировали в олимпийской программе на Играх в Токио в 2021 году. Российские скейтбордисты не отобрались на эти соревнования.

"Да, конечно. Я все для этого делаю. Но с каждым годом это все сложнее, потому что появляется много девочек. Япония штампует одну за одной, но мне кажется сейчас у нас есть понимание, что нужно сделать для того, чтобы пройти. Это, в принципе, вполне реалистично", - сказала Маричева.

В 2024 году в Париже скейтбординг войдет в число четырех дополнительных к 28 основным видам спорта. При этом в начале декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил включить скалолазание, серфинг и скейтбординг в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

В Нижнем Новгороде проходит первый международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и первый Международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных молодежных субкультур. Спортсмены соревнуются в одном из павильонов Нижегородской ярмарки, который возвели к 800-летию Нижнего Новгорода.