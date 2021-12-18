Хоккеист Вовченко заявил, что ему приятно играть под руководством тренеров сборной России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Работая в сборной России по хоккею с такими известными в прошлом игроками, как Алексей Жамнов, Сергей Федоров и Сергей Гончар, получаешь огромный опыт. Такое мнение журналистам высказал нападающий Даниил Вовченко.

Россияне под руководством Жамнова и его ассистентов Федорова, Гончара и Алексея Кудашова обыграли команду Чехии в своем третьем матче на Кубке Первого канала со счетом 5:2. Вовченко отметился заброшенной шайбой - первой в карьере за национальную сборную.

"Эмоции от игры положительные. Очень приятно поработать с такими тренерами, получаешь большой опыт", - сказал форвард "Северстали".

Вовченко отметил, что его не пугает пандемия коронавируса во время Олимпийских игр, учитывая опасения ряда игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу поездки в Пекин. "Это Олимпиада - мечта для каждого хоккеиста", - сказал он.

Отличившийся в матче с чехами Арсений Грицюк рассказал о бывшем одноклубнике по "Авангарду" Егоре Чинахове, который выступает в НХЛ за "Коламбус". "Я видел, что у него сильнее бросок. Нужно тянуться за сильнейшими, он в НХЛ, я в КХЛ", - отметил Грицюк.

В заключительном матче на турнире россияне 19 декабря встретятся с финнами.