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ММА

Поединок между Шлеменко и Исмаиловым может состояться летом 2022 года

Об этом стало известно по окончании турнира организации RCC в Екатеринбурге

ТАСС, 18 декабря. Поединок между бойцами смешанного стиля (ММА) Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко может состояться летом 2022 года. Предварительная устная договоренность была заключена между бойцами во время видеоконференции на турнире в Екатеринбурге.

В академии единоборств РМК в Екатеринбурге прошел турнир организации RCC 10. В конце мероприятия на ринге появился Исмаилов, организаторы турнира подключили Шлеменко по видеосвязи. В ходе разговора спортсмены договорились о поединке. "Весной и осенью я занят, но летом с удовольствием зарублюсь с тобой в одной клетке", - сказал Шлеменко.

Шлеменко 37 лет. На его счету 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Исмаилову 35 лет, он одержал 17 побед при трех поражениях и одной ничьей.

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