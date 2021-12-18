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Мировой футбол

Сборная Алжира стала победителем Кубка арабских наций по футболу

В финале команда обыграла сборную Туниса в дополнительное время со счетом 2:0
Сборная Алжира по футболу AP Photo/Darko Bandic
Описание
Сборная Алжира по футболу
© AP Photo/Darko Bandic

ТАСС, 18 декабря. Сборная Алжира по футболу в дополнительное время со счетом 2:0 обыграла команду Туниса в финале Кубка арабских наций. Турнир проходил в Катаре на стадионе "Аль-Байт".

Голами отличились Амир Саюд (99-я минута) и Ясин Браими (120+5).

В матче за третье место сборная Катара обыграла египтян в серии пенальти со счетом 5:4, основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0.

Кубок арабских наций проводился с 30 ноября по 18 декабря в Катаре как турнир в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года. 32 матча финальной части турнира проходили на шести стадионах, которые будут использоваться во время чемпионата мира. На данном турнире впервые в тестовом режиме применялась полуавтоматическая технология обнаружения офсайдов.

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