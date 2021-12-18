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Летние олимпийские виды спорта

Антонио Конфлитти избран президентом Европейской федерации тяжелой атлетики

С апреля исполняющим обязанности главы организации являлся президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов

ТАСС, 18 декабря. Представитель Молдавии Антонио Конфлитти избран на пост президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Об этом сообщает пресс-служба EWF.

Другим кандидатом на этот пост был президент Британской тяжелоатлетической федерации (BWF) Эшли Меткалф.

С апреля исполняющим обязанности президента EWF являлся глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. В ноябре в интервью ТАСС он назвал новые выборы незаконными.

Агапитов был избран первым вице-президентом Европейской федерации тяжелой атлетики в начале апреля на выборном конгрессе организации в Москве. Пост главы EWF занял тогда турок Хасан Аккус, который в конце июня вынужден был приостановить свою деятельность из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA) в сокрытии нарушений антидопинговых правил, после чего EWF, согласно конституции федерации, временно возглавил Агапитов. Спустя три месяца члены Европейской федерации тяжелой атлетики большинством голосов приняли решение о проведении внеочередного конгресса.

Конфлитти получил гражданство Молдавии в 2014 году, с 2015 по 2020 год он занимал пост вице-президента Молдавской федерации тяжелой атлетики, а в ноябре 2020 года возглавил ее. С 2016 по 2021 год входил в состав исполнительного комитета EWF.

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Агапитов, Максим ОктябриновичЛетние олимпийские виды спорта
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