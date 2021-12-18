СМИ: прокуратура начала расследование беспорядков на матче Кубка Франции "Париж" - "Лион"

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Парижская прокуратура начала расследование по факту беспорядков, которые произошли в пятницу на трибунах во время футбольного матча 1/32 финала Кубка Франции между клубами "Париж" и "Лион". Об этом сообщил в субботу французский канал BFM.

В ходе расследования будет дана оценка действиям болельщиков и служб безопасности стадиона. Вместе с тем о задержаниях не сообщается.

Матч 1/32 финала Кубка Франции, проходивший на парижском стадионе "Шарлети", был остановлен из-за беспорядков на трибунах. После первого тайма между болельщиками клубов начались столкновения, некоторые фанаты бросали файеры и выбежали на поле. После первого тайма счет равный - 1:1. Организаторы объявили по стадиону, что матч продолжен не будет.